Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Asker eğlencesinde "koronavirüs" yine unutuldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da asker eğlencesi için bir araya gelen onlarca genç, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dans etti.
Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için toplandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen arkadaşları için asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy halinde dolaştı.
[Fotoğraf: DHA]
Yaktıkları meşaleler ve yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kurallarını da ihlal etti.
[Fotoğraf: DHA]
Gençlerin kuralları hiçe saydıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da bilim insanları vatandaşları rehavete kapılmaması konusunda uyarıyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
Son Haberler
- 11:12
- 11:01
- 10:52
- 11:12
- 10:47
Sıradaki Haber
Pandemide evlenmeler de boşanmalar da azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz