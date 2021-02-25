Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için toplandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen arkadaşları için asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy halinde dolaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaktıkları meşaleler ve yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kurallarını da ihlal etti.

[Fotoğraf: DHA]

Gençlerin kuralları hiçe saydıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da bilim insanları vatandaşları rehavete kapılmaması konusunda uyarıyor.