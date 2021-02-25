Türkiye'de özellikle Şanlıurfa’da yemeklerde ve kebapçılarda yoğun olarak tüketilen ve acılığıyla ün salan isot biber, 15 yıl önce talebi karşılayamaz hale geldi. Piyasaya sürülen ithal ürün ise isotun acılığını tutmayınca devreye yerli üretim Şili biberi girdi.

Yoğun çalışmalarla yeni tür biber üretildi

Antalya'da tarım firması sahibi kimya mühendisi Hasan Ünal, hibrit tohum olarak acı biber çeşidi üzerine yoğunlaştı. 15 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüşen Ünal, kendi tesisinde biberi yetiştirip Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak derecede üreteceklerinin sözünü verdi.

Bibere Şili'nin adını verdi

Çalışmalar sonunda ortaya çıkan kırmızı renkli, ince uzun acı biber, ilk ekimde hastalıklara karşı direnci ve acılığıyla dikkat çekti. Hasan Ünal, Güney Amerika'daki Şili'nin adını bibere verdi. Ünal, en acı biberleri Şili ve Meksika'da gördüğünü ismini bu nedenle Şili koyduğunu söyledi.

Kilosu 15 liradan satılıyor

Şili biber kısa sürede üretici tarafından kabul gördü. Semt pazarlarında kilosu 15 liradan satışa sunulan ve tüketiciden büyük ilgi gören biber, kebap restoranlarında közleme biber olarak, kurutulmuş ve pul biber haline getirilmişi ise yemeklerde tüketilmeye başlandı.

Şili biberi Antalya'da üreten ve Türkiye piyasasına tanıtan Hasan Ünal, 30 yıldır Türkiye'de üretilen ürünleri geliştirmek ve yeni ürünler ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.