Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da bir mahalleye karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'da koronavirüs vakalarının artması üzerine bir mahalle karantinaya alındı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılacak.
Altınordu ilçesine bağlı Aydınlık Mahallesi'nde pozitif ve temaslı kişiler olduğu tespit edildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, söz konusu mahallede karantina uygulanması kararı aldı.
Mahallenin giriş ve çıkışları güvenlik güçlerince kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
Sıradaki Haber
Bizans dönemine ait 65 tarihi eser ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz