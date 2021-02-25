Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batman'da kumar operasyonu: 22 bin lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Batman'da iki iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye 22 bin 712 lira para cezası uygulandı.
Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 iş merkezinde kumar oynandığı bilgisini aldı. 5 ofise düzenlenen operasyonda 22 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı.
5 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken 17 kişiye kumar oynamaktan 22 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynatılan işyerleri ise mühürlenerek kapatıldı.
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