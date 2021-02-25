Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 iş merkezinde kumar oynandığı bilgisini aldı. 5 ofise düzenlenen operasyonda 22 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı.

5 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken 17 kişiye kumar oynamaktan 22 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynatılan işyerleri ise mühürlenerek kapatıldı.