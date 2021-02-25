Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapisle aranan hükümlü noterde yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da iki ayrı cinayetten 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ramazan B., noterde işlem yaparken polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, karıştığı iki cinayet suçundan hakkında 56 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari 56 yaşındaki Ramazan B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Ramazan B'nin merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir noterde işlem yaptırdığı bilgisine ulaştı.
Adrese baskın yapan ekipler, firari hükümlüyü gözaltına aldı.
Ramazan B, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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