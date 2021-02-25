Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ hükümlüsü 2 eski emniyet müdürü yakalandı
Trabzon'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yargılamada hapis cezası verilen 2 eski emniyet müdürü yakalandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan, haklarında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, meslekten ihraç edilmiş 2 emniyet müdürünün kentte olduğunu tespit etti.
Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden biri araçta, diğeri ise evde gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ
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