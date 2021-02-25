Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröristlerce kullanılan 8 sığınak ve depo imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Mardin kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 8 farklı noktada taşların arasına gizlenmiş depo ve sığınaklar tespit edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Sığınak ve depolar imha edildi
Aramada, örgütsel doküman, tıbbi, gıda ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan gereçler ele geçirildi.
Sığınak ve depolarda ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Diğer malzemeler ile sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: Terör Örgütü
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