İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 8 farklı noktada taşların arasına gizlenmiş depo ve sığınaklar tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Sığınak ve depolar imha edildi

Aramada, örgütsel doküman, tıbbi, gıda ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan gereçler ele geçirildi.

Sığınak ve depolarda ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Diğer malzemeler ile sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirildi.