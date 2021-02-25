Soğuğa dayanıklı Kafkas Arısı, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde çiçekten çiçeğe konarak dünyanın en önemli ballarından birini üretiyor ve kentte yaklaşık 700 kişinin geçimini sağlıyor.

Yüzlerce çiçek ve birbirinden farklı bitki örtüsünü barındıran kentte, ortalama 50 bin kovandan yılda 800 ton bal elde ediliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kafkas Arısı'na yoğun talep

Dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek olan Kafkas Arısı'nın balı tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

Üreticiler bal hasadının ardından arılı kovanlarını kışlatmak için komşu il Artvin’e götürerek burada kışlatılmasını (kış bakımı) sağlıyor.

[Fotoğraf: İHA]

"Kar, arılarımızı rüzgar ve soğuktan koruyor"

Kovanların kar altında kalmasının arılara zarar vermediğini söyleyen üretici Mehmet Özdemir, ’’Ardahan organik bal üretiminde bölgede önemli bir yere sahip. Ardahan’da birçok arıcı kovanlarını kışlatmak için buraya getiriyor. Benim de kovanlarım arazideydi. Benim gibi birçok üreticinin de kovanları kar altında. Yoğun kar yağışı bizim kovanlarımıza koruma oldu. Kar, arılarımızı rüzgar ve soğuktan koruyor. Böylece dinlenen arılar gelecek yıl daha kaliteli bal üretecek. Karlar eriyene kadar kovanlarımızı ve arıları bu şekilde muhafaza edeceğiz. Zaten arıların kışı aç geçirmemeleri için kovanların içinde yeteri kadar bal bulunuyor" dedi.