Rize’de yüksek seyreden vakalar üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu daha önce alınan kararlara ilave yeni tedbirler getirdi, denetimleri sıklaştırdı.

Kentte vaka artışlarının özelikle son dönemlerde kısıtlama günlerinde köylere gidenlerden ve evlerde aile içi buluşmalardan kaynaklandığı belirlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde 3 ay öncesine göre vaka sayılarının artmadığını ifade eden Rize Valisi Kemal Çeber, "Rize'de 1 ay önce 100 vaka varken veya 50 vaka varken, bugün 60 veya 30'a düştü. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nüfusa oranla verilen rakamlar, yapılan test sayısında ortaya çıkan vaka sayısının yüzdelik oranı Karadeniz Bölgesi’nde yoğun. Bizim elimizdeki veriler, analizler bu durumun tamamen sosyal hareketlilikten kaynaklandığını gösteriyor” dedi.

"Köyle şehir arası gidip gelenler virüsü taşıyor"

Filyasyon çalışmalarındaki vakalarda yapılan analizlerde sosyo-kültürel hayatın öne çıktığını vurgulayan Vali Çeber, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örneğin tüm Karadeniz'de hemen hemen herkesin 2 evi vardır, biri şehirdedir birisi de köyündedir. Hafta sonları uygulanan kısıtlamalar nedeniyle insanlar perşembeden veya cumadan köylerine gider. Rize'de köyler aile köyü gibidir. Köy evine giden insanlar, tüm akrabaları ve komşularıyla bir araya gelirler. Şehirden köye giderken, köyden şehre dönerken de bu virüsü taşıyabiliyoruz.”

“Karadeniz’e özgü sosyal hareketliliği kısıtlamalıyız"

Tedbirlerin alındığını kaydeden Vali Çeber, "Ama şunu iyi hesap etmek lazım Trabzon’daki vaka durumu çok riskli iken Gümüşhane'nin rahat olma şansı yok ya da Rize'de bu kadar risk varken Artvin’in rahat olma şansı yok. Çünkü devam eden bir hayat var. Örneğin Trabzon'la Rize arasında günlük 20-25 bin kişi değişik amaçlarla gidiyor, geliyor. Ama bizim buradaki sosyal hayat bu günlerde bizi en çok zorlayan mesele. Karadeniz insanına özgü dediğimiz sosyal hareketliliği biraz kısmamız lazım” dedi.

“Bu tablonun düzeleceğine inanıyorum”

İnsanların konulan kurallara uyması halinde yeni kararlara gerek kalmayacağını ifade eden Vali Çeber, "Ben Karadeniz insanının bir şeye inandığı zaman başardığı yapısını bildiğim için kısa zamanda bu tablonun düzeleceğini düşünüyorum. Özveri gösterirsek 1-2 hafta içerisinde iyiye giden bir tablonun görüleceğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.



