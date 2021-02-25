Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Günlük 603 uçuşla lider
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları, 18-24 Şubat'ta günlük ortalama 603 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı, 18 ile 24 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporununu yayınladı. THY günlük ortalama 603 uçuşla Avrupalı rakiplerini yine geride bıraktı.
[Fotoğraf: AA]
Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 359 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 241 uçuşla KLM, 4. sırasında 213 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 142 uçuşla SAS, 6. sırasında 102 uçuşla British Airways yer aldı.
Etiketler: THY
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