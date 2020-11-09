Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir bölümün karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü.
Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 24'e düştüğü ifade edildi. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, şu anda 12 milyon 220 bin metreküp su bulunuyor.
Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların ardından barajdaki su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.
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