Beyoğlu Belediyesi, belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği "Güvenli Alan" uygulamasını semt pazarlarına da taşıdı.

Proje kapsamında ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında pazar esnafı "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden "Güvenli Alan" QR kodunu okutarak veya HES kodunu görevlilere göstererek pazarda tezgah açabilecek.

Uygulamanın ilk kez hayata geçirildiği Çıksalın semt pazarını ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çalışmaları yerinde inceledi.

HES kodunu göstermeyen tezgah açamayacak

Yıldız, “COVID-19 testi pozitif olan esnafımız tezgah açamayacak ve kendisinin hastaneye sevki gerçekleştirilecek. Diğer taraftan pazarlarımıza maskesiz kimseyi almıyoruz ve sosyal mesafeyi korumalarını sağlıyoruz. Bütün hemşerilerimden bu kurallara uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi.