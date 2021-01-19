51 milyon metreküp su kapasitesine sahip Yuvacık Barajı, Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor.

Kurak geçen yaz ayı nedeniyle, barajdaki su seviyesi yüzde 14 ile 8 milyon metreküp seviyesine düşmüştü.

Dağlardaki karın erimesi ve son yağışlarla birlikte Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükselirken, su miktarı ise 8 milyon 120 bin metreküp oldu.