Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 16:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükseldi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nın su seviyesi, yağan yağmur ve kar suları sayesinde yüzde 16’ya yükseldi.
51 milyon metreküp su kapasitesine sahip Yuvacık Barajı, Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor.
Kurak geçen yaz ayı nedeniyle, barajdaki su seviyesi yüzde 14 ile 8 milyon metreküp seviyesine düşmüştü.
Dağlardaki karın erimesi ve son yağışlarla birlikte Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükselirken, su miktarı ise 8 milyon 120 bin metreküp oldu.
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