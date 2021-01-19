Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 15:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da hırsız, kardan adam çaldı
İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşayan bir ailenin evlerinin önüne yaptığı kardan adam çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal’da Akbaş ailesinin evlerinin önünden kardan adamları çalındı. İlginç olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul’da kar yağışının artmasıyla birlikte Kartal’da yaşayan Akbaş ailesi, kartopu oynadıktan sonra araçların üzerindeki karları toplayarak kardan adam yaptı.
Kardan adamla fotoğraf çektiren aile, havanın kararmasıyla evlerine gitti. Sabah olduğunda kardan adamlarını göremeyen Akbaş ailesi güvenlik kamerası kayıtlarına bakınca şoke oldu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişinin kardan adamı omzuna alarak götürdüğü görüldü.
Etiketler: Kar Yağışı
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