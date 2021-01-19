Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy’de yaşayan kalp hastası Emine K., evinde rahatsızlandı. 112 Acil Servisi'nden hastaneye gidebilmek için yardım istedi.

Bilecik kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye paletli ambulansla ulaşabilen sağlık ekipleri, Emine K.’ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yenipazar Devlet Hastanesi’ne götürülen yaşlı kadın, daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Emine K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.