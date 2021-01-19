Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 15:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kalp hastası yaşlı kadın, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi
[Fotoğraf: DHA]
Bilecik’in Yenipazar ilçesindeki evinde rahatsızlanan kalp hastası 85 yaşındaki Emine K., yoğun kar yağışı nedeniyle 112 Acil ekiplerinin paletli ambulansıyla evinden alınarak hastaneye götürüldü.
Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy’de yaşayan kalp hastası Emine K., evinde rahatsızlandı. 112 Acil Servisi'nden hastaneye gidebilmek için yardım istedi.
Bilecik kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye paletli ambulansla ulaşabilen sağlık ekipleri, Emine K.’ye ilk müdahaleyi yaptı.
Yenipazar Devlet Hastanesi’ne götürülen yaşlı kadın, daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Emine K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Etiketler: Kar Yağışı
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