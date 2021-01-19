Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep’te çöken ağıldaki kadın ve hayvanlar kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir ağıl kar yağışı nedeniyle çöktü. Çöken ağılın altında kalan Ayşe Fatma Seven ve 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı.
Gaziantep’te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Sekili Mahallesi’nde bir ağılın üzerinde kar birikintisi oluştu.
Çadırdan yapılan ağıl karın ağırlığından dolayı çökünce, içeride bulunan Ayşe Fatma Seven ve 200 küçükbaş hayvan ağılın altında kaldı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, Seven’i ve hayvanlarını kurtardı.
Seven’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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