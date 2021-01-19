Gaziantep’te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Sekili Mahallesi’nde bir ağılın üzerinde kar birikintisi oluştu.

Çadırdan yapılan ağıl karın ağırlığından dolayı çökünce, içeride bulunan Ayşe Fatma Seven ve 200 küçükbaş hayvan ağılın altında kaldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, Seven’i ve hayvanlarını kurtardı.

Seven’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.