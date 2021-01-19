7 ayrı bölgede toplam 20 dönümlük alanda oluşturulan lavanta bahçelerine 20 bin lavanta fidanı dikildi.

Üniversite çalışanları tarafından gerçekleştirilen lavanta dikim etkinliğine katılan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, insanlığı yaşatmak adına hayatlarını ortaya koyan ve bu salgın sürecinde cephenin en ön safında yer alarak hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Salgınla mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak adına böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Rektör Durmuş, daha önce de PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Yasin Börü ve Eren Bülbül adına da lavanta bahçeleri oluşturduklarını söyledi.