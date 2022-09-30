Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımına 9 yıl önce başlanan Yusufeli Barajı'nda çalışmalarda sona gelindi.

275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise üçüncü barajı olma unvanına sahip olacak olan baraj, su tutmaya hazırlanıyor.

Barajı’nın temeli 26 Şubat 2013 yılında atıldı. 275 metre yüksekliğindeki gövdenin inşaatı 20 Haziran 2014 tarihinde, gövdesinin beton döküm işlemi ise 10 Temmuz 2018 tarihinde başladı.

Beton dolgu gövde imalatı da geçtiğimiz yıl tamamlandı.

Toplam 4 milyon 61 bin 8 metreküp beton döküldüğü barajın gövde yüksekliği, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü ekiplerince gün gün kayıt altına alındı.

Baraj inşaatı temelden itibaren 10 kamerayla farklı sabit açıdan kayıt altına alındı. 9 yıl süren çekimlerde, yaklaşık 600 bin kere fotoğraf çekildi. Çekilen bu fotoğraflar içerisinden her açı için 800, toplamda ise 8 bin fotoğraf seçilerek birleştirildi. Farklı zamanlarda barajın son hali time lapse tekniğiyle paylaşıldı.