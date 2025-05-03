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Türkiye
TRT Haber 03.05.2025 06:01

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar, hafta başından itibaren 4 ila 8 derece artacak. Yağışlı sistem ise önümüzdeki hafta etkisini sürdürecek.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Samsun ile Elazığ'ın doğu, Bingöl'ün batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın ve önümüzdeki 5 günlük süreçte ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken, yarın Doğu Anadolu'nun doğusu, İç Anadolu, Ege'nin güneyi, Akdeniz Bölgesi ile Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz'in batısı yağışlı geçecek. Hafta başında yurdun doğusuna kayacak olan yağışlı sistem, hafta ortasında iç ve batı bölgelerde etkisini sürdürecek.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Mevsim normalleri civarında yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren iç, kuzey ve batı  bölgelerden başlayarak 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıklar Ankara'da 26, İstanbul'da 27, İzmir'de 29, Antalya'da 23, Adana'da 27, Samsun'da 24, Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 18, Trabzon'da 20 dereceye kadar yükselecek. 

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