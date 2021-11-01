Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük hava tahminleri paylaşıldı.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinde yağmur ve sağanağın etkili olması bekleniyor.

Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve batı, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.