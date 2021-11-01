Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 03:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kolonları çatlayan apartman tahliye edildi
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Sincan ilçesinde, kolonları çatlayan apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.
Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güvercin sokakta bulunan Mevlana Apartmanında meydana geldi.
Apartmanın girişinde bulunan dükkanı kiralayan kişi, dükkan içinde bulunan eski eşyaları alması için hurdacı ile anlaştı. Dükkana gelen hurdacı, dükkan içindeki eski malzemeleri sökerken binanın kolonunda çatlaklar oluştu.
Çatlağı fark eden apartman sakinleri olayı hemen polise bildirdi.
Olay yerine gelen emniyet ve inceleme ekipleri, yaptıkları ilk çalışmanın ardından tedbir amaçlı apartmanı tahliye etti.
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