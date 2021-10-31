İnegöl-Yenişehir yolu Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi kavşağında seyreden otomobil, kavşaktan dönüş yapan elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Otomobil kanala düştü

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen otomobil, kanala düştü. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Melek Bahar Kaya, Ali Hamza K. ve İrem Nur K. yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.