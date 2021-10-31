Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 22:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu. Kazada, sürücüler dahil 5 kişi yaralandı.
İnegöl-Yenişehir yolu Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi kavşağında seyreden otomobil, kavşaktan dönüş yapan elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
Otomobil kanala düştü
Çarpışmanın şiddetiyle devrilen otomobil, kanala düştü. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Melek Bahar Kaya, Ali Hamza K. ve İrem Nur K. yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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