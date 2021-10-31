Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, yaklaşık 4 bin dükkan, 65 sokak, 22 kapı ve 14 hanın yer aldığı Kapalıçarşı'da, beden duvarlarının depreme karşı güçlendirilmesi, altyapının, sokakların düzenlenmesi, vitrin cephelerinin uygun hale getirilmesi ve kalem işlerinin yeniden yapılmasına ilişkin çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Turan, Kapalıçarşı'da 1894 Depremi'nden sonraki en kapsamlı çalışmanın yapıldığını söyledi.

Turan, çalışmanın İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı'daki mülkiyet sahipleri iş birliğiyle yürütüldüğünü dile getirdi.

"Taban döşemesi 17 bin metrekare"

Çalışmaların belediye kontrolünde yapıldığını kaydeden Turan, "Tam 1 yıldır burada çalışma yapıyoruz. Bundan önceki çalışmamız herkesin takip ettiği çatıda yapıldı. Önce çatının düzenlenmesi gerekiyordu. Şu anda 100-150 yıllık en kapsamlı çalışma yapılıyor. Taban döşemesi 17 bin metrekare. Canlı bir çarşı burası. İçinde binlerce dükkan var. Akşamları çalışmak kaydıyla 17 bin metrekarelik çarşı taban alanı yenilendi. Çarşının bütün sokaklarındaki bütün kalem işleri ki bunların tamamı orijinaline uygun olarak yapılıyor" dedi.

"Kabloların tamamı kaldırılacak"

Turan, Kapalıçarşı'nın İstanbul'un en büyük değerlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hem geçmişte hem de günümüzde ticaretin en önemli merkezlerinden biri burası. Bütün elektrik aksamı olarak görülen kabloların tamamı kaldırılacak, sistemin tamamı kanalların içine alınacak. Işıklandırmalar düzenlenecek. Kapalıçarşı geçmişte olduğu gibi yüzyıllarca İstanbul ticaretine yön verecek. Çalışmalar tam 1 yıldır devam ediyor. 2 yıl olarak planlanmıştı. Müteahhit firmaya da teşekkür ediyorum. Esnaf da başından beri fedakarlık yapıyor. Bitişi 6 ay geriye çektik. Zaten son 3 ay sadece kalem işi çalışmaları kalacak. Çarşı bitince inşallah yüz akı şeklinde açılacak."