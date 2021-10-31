Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Dumlupınar Mahallesi'nde komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenden çıkan sözlü tartışma silahla kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirine tabanca ve tüfekle ateş ettiği olayda 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Polis
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