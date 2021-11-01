Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da çıkan yangında ev, ahır ve 3 samanlık küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da Sami Bozacı'ya ait ahşap evde yangın çıktı. Evden yükselen alevler, yan tarafta bulunan ahır ve samanlığa sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev, ahır ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Baltacı köyü Akpınar Mahallesi'nde Sami Bozacı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri ile köylüler müdahale etti.
Çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında Bozacı'ya ait ev ile ahır ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Son Haberler
- 01:13
- 00:36
- 00:25
- 23:58
- 00:25
Sıradaki Haber
Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz