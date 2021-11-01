29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uygulanan resmi tatilin hafta sonu ile birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, vakitlerini farklı şehirlerde değerlendirdi.

3,5 günlük tatilin sona ermesiyle geri dönüş yolunda, kilit kavşak Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. 43 ilin geçiş güzergâhında akşam saatlerinden itibaren başlayan trafik, gece yarısına kadar sürdü.

Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh istikametinden başlayan trafik yoğunluğu, Yahşihan ilçesine kadar uzandı. Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunda ise trafik etkili oldu. Kilit kavşaktaki trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

Yaşanan trafik yoğunluğu, dron ile havadan görüntülendi.