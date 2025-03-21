Çok Bulutlu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 21.03.2025 09:34

Yurt genelinde hafta sonundan itibaren sıcaklıklar artacak

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren artacak.

Yurt genelinde hafta sonundan itibaren sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yarın ve pazar günü ülke geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava sıcaklıkları Ankara'da 16, İstanbul'da 15, İzmir'de 22, Antalya'da 18, Adana'da 19, Diyarbakır'da 13, Samsun'da 12 dereceye kadar yükselecek.

Pazartesi gününden itibaren Marmara'nın doğusu hariç yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak salı gününe kadar Ankara'da 23, İstanbul'da 19, İzmir'de 22, Antalya'da 20, Adana'da 24, Diyarbakır'da 20, Samsun'da 21, Trabzon'da 15 dereceye kadar artması öngörülüyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
3 il için "sarı" uyarı: Kar yağışına dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:46
ABD Başkanı Trump'tan "Tesla saldırıları"na karışanlara 20 yıla kadar hapis cezası uyarısı
10:46
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
10:33
PTT'den "Ramazan Bayramı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
10:19
Tüketici güven endeksi martta arttı
10:17
Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 117 bin 123 megavata ulaştı
10:12
Yerlikaya: Dünkü gösterilerde 16 polis yaralandı, 53 şahsa işlem yapıldı
Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler
Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler
FOTO FOKUS
Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı
Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ