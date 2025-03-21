Yurt genelinde hafta sonundan itibaren sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın ve pazar günü ülke geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava sıcaklıkları Ankara'da 16, İstanbul'da 15, İzmir'de 22, Antalya'da 18, Adana'da 19, Diyarbakır'da 13, Samsun'da 12 dereceye kadar yükselecek.

Pazartesi gününden itibaren Marmara'nın doğusu hariç yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak salı gününe kadar Ankara'da 23, İstanbul'da 19, İzmir'de 22, Antalya'da 20, Adana'da 24, Diyarbakır'da 20, Samsun'da 21, Trabzon'da 15 dereceye kadar artması öngörülüyor.