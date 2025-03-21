3 il için "sarı" uyarı: Kar yağışına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre gülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

"Sarı" kodlu uyarı yapılan Samsun, Ordu ve Giresun'da beklenen yağışların iç kesimlerinde (700 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli kar yağışı (10-20 cm kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.