Duman 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.10.2025 07:39

Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca yapılan koordineli çalışmalar sonucu yurt dışına kaçan şüphelilere yönelik çalışma yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir", "tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma", "taşıma, bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi H.K.Ş'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığını kaydetti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ulusal seviyede aranan M.A ile B.B'nin Irak'ta yakalandığı belirten Yerlikaya, kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalananlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan F.N. ve C.B, "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan R.K, "yaralama" suçundan aranan S.A. Irakta; 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan S.Ş, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan O.K, 'nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından K.Y. ve 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağma' suçlarından N.G. Gürcistan'da; 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan N.K. ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan A.C. Almanya'da; 'kasten öldürme' suçundan S.A. Polonya'da; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme' suçundan M.L. Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı."

Operasyonlarda emeği geçenleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Suç Örgütü İnterpol Kırmızı Bülten Ali Yerlikaya Polis İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:14
Hamas, Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için İsrail'e uluslararası soruşturma açılmasını istedi
08:41
OSB'lerdeki yatırımlarını tamamlayamayan sanayiciler ek süre için 31 Aralık'a kadar başvurabilecek
09:06
Can Holding soruşturması genişliyor: 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı
07:43
Hamas: İsrailli esirlerin cesetlerinin teslimi, İsrail'in ekipman girişine izin vermemesi nedeniyle gecikiyor
06:44
Gazze'de sessiz terör: Katil İsrail'in patlayıcı robotları
06:35
Nestle, dünya çapında 16 bin kişiyi işten çıkaracak
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ