TRT Haber 17.10.2025 06:10

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre, yarın Ege ve Marmara'da yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde ise aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklıkların kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da bu hafta yağış beklenmiyor. Havanın parçalı az bulutlu, en yüksek sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün ve yarın yağış görülebileceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 18 ila 20 derecelerde seyretmesi bekleniyor.

İzmir'de bugün ve yarın yağışlı hava hakim olacak. Havanın az bulutlu olacağını ve sıcaklığın 25 derece civarında seyretmesi bekleniyor. 

