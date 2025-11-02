Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.11.2025 15:20

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarında yakalanan 8'i FETÖ şüphelisi 9 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar arasında FETÖ şüphelilerini yurt dışına yasa dışı yollarla geçişini organize ettiği ileri sürülen kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Turgutreis Sahil Güvenlik Merkezi tarafından dün, Yalıkavak Mahallesi açıklarında şüpheli bir fiber lastik botun tespit edildiği bilgisi üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu görevlendirilmişti.

Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki "FETÖ üyesi olmak" suçundan yargılanan 8 kişi ile göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakalamıştı.

Yurt dışına çıkış yasakları olan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski albay, eski üsteğmen ve eski astsubay olduğu belirlenmişti.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ise şüphelilerin yurt dışına kaçmak için Aydın'ın Didim ilçesinden bota bindikleri tespit edilmişti.

ETİKETLER
Sahil Güvenlik Muğla FETÖ
Sıradaki Haber
Disk pil ve lego parçası yutan bebek ameliyatla hayata döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
15:42
İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
15:04
Vietnam'ı sel ve heyelan vurdu: 28 ölü
15:29
Irak ile Türkiye arasında tarihi "su" anlaşması
14:43
Beşiktaş, Hasan Arat’ı 1 yıllığına üyelikten çıkardı
13:53
İş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı
Depremden ilham aldı, şimdi köy okullarına umut dağıtıyor
Depremden ilham aldı, şimdi köy okullarına umut dağıtıyor
FOTO FOKUS
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ