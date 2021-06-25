FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı istihbaratı üzerine Edirne Terörle Mücadele Şubesi ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gelibolu-Keşan kara yolunda 2 otomobili durdurdu.

Araçlarda yakalanan M.K. ile K.T. silahlı terör örgütüne üye oldukları, S.Ç, Ö.O. ve E.T. ise insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.