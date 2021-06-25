Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile onlara yardım eden 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.
FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı istihbaratı üzerine Edirne Terörle Mücadele Şubesi ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gelibolu-Keşan kara yolunda 2 otomobili durdurdu.
Araçlarda yakalanan M.K. ile K.T. silahlı terör örgütüne üye oldukları, S.Ç, Ö.O. ve E.T. ise insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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