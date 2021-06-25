Yassıada'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülerek ziyarete açılan adanın misafirleri bu kez sivil toplum kuruluşları oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte, Türkiye’nin demokrasi mücadelesinin simgesi olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaydı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da aralarında olduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri; darbe yargılamalarına sahne olan ve müzeye dönüştürülen Hasan Polatkan Spor Salonu, Karanlıktan Aydınlığa Açık Hava Müzesi, Adnan Menderes Müzesi, Fatin Rüştü Zorlu Camii ve Demokrasi Feneri'ni ziyaret etti.

Programda, Merhum Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları yad edildi. Gezi, Tarihçi- Yazar Murat Bardakçı'nın anlatımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, adaya öğrenciler ve gençlerle de gideceğini belirtti.