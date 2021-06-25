AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 15.51 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun belirtilmediğini söyledi.

#SONDAKİKA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci: Hem AFAD birimlerimiz hem jandarma birimlerimiz ve kaymakamlıklarımızca yapılan tahlillerde herhangi bir olumsuzluk rastlanmadı şimdiye kadar. https://t.co/vQ1qws4dZC pic.twitter.com/CA4NCn3vdJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 25, 2021

Çataklı: Olumsuz bir ihbar yok, ekiplerin tarama çalışması devam ediyor

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından "Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun." mesajını paylaştı.

Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor.

Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir.

Geçmiş olsun. — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) June 25, 2021

İletişim Başkanı Altun: Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." dedi.