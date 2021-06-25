Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Girdikleri su kazanında bayılan iki işçi kurtarıldı
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Isparta'da 2 işçi boya yapmak için su kazanına girdi. Kazandaki oksijen azlığı nedeniyle bayılan işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Isparta kent merkezindeki bir inşaatta çalışan işçiler Tahsin Taşçı ve Uğur Kürkçü boya yapmak için su kazanına girdi.
Bu sırada diğer işçiler uzun süredir kazandan çıkmayan Taşçı ve Kürkçü'nün baygınlık geçirdiğini fark etti.
Ekipler müdahale etti
İhbar üzerine inşaata 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazana giren itfaiye ekipleri, işçileri çıkarttı.
İşçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Isparta
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