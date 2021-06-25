Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü. Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan üç çocuk sele kapıldı.

Suyun sürüklediği çocuklar, yaklaşık 400 metre ilerdeki dere yatağında itfaiye ekipleri tarafından bulundu.

Ekipler müdahale etti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuklar, Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 2 çocuk hayatını kaybetti, diğer çocuğun durumu ise ağır.