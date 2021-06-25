Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 19:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tekirdağ’da sel: 2 çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da sağanak yağış nedeniyle 3 çocuk yağmur suyuna kapıldıktan sonra yol kenarındaki kanala sürüklendi. 1 çocuk yaralanırken diğer 2 çocuk hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü. Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan üç çocuk sele kapıldı.
Suyun sürüklediği çocuklar, yaklaşık 400 metre ilerdeki dere yatağında itfaiye ekipleri tarafından bulundu.
Ekipler müdahale etti
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuklar, Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 2 çocuk hayatını kaybetti, diğer çocuğun durumu ise ağır.
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