Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçük kız boğulmaktan cankurtaranların dikkati sayesinde kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da denizde oynarken boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu can kurtaranların müdahalesiyle kurtuldu.
Sakarya’nın Karasu ilçesindeki sahile ailesiyle gelen 7 yaşındaki B.T., bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek suya düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu fark eden cankurtaran ekipleri olaya müdahale etti.
Çocuğun sağlık durumu iyi
Sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan ve sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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