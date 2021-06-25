Sakarya’nın Karasu ilçesindeki sahile ailesiyle gelen 7 yaşındaki B.T., bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek suya düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu fark eden cankurtaran ekipleri olaya müdahale etti.

Çocuğun sağlık durumu iyi

Sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan ve sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.