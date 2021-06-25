İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen ve 2016'dan bu yana firari olarak aranan özel okul çalışanı öğretmen C.S.'nin Ankara'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, Ankara'da örgütün hücre evine düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Niğde'ye getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.