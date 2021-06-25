Etimesgut'ta öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kısa süreli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda mazgallar tıkandı.

Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Belediye ekiplerinin su tahliye çalışmasının ardından bölgede temizlik çalışmalarına başlandı.

Ankara için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da 14.00-18.00 saatleri arasında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini açıklamıştı.

Meteoroloji, vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunmuştu.