Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Foça ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir’in Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bot yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 32 kişi kurtarıldı.
Kurtarılan kişiler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Yunanistan Düzensiz Göçmenler İzmir
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