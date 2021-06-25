Manisa Alaşehir'de yaşayan Halil Çetin ve kız arkadaşı Serpil Dayan akşam saatlerinde Afşar Baraj Gölü kıyısına piknik yapmaya gitti.

Serinlemek isteyen genç kadın baraj gölüne girdi. Bir süre sonra kız arkadaşının suda çırpındığını gören Çetin, kurtarmak için müdahale etti, ancak başarılı olamadı.

Çalışmalara su altı ekipleri de katıldı

Halil Çetin, daha sonra durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler baraj gölünde kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Genç kadını arama çalışmalarına Manisa ve İzmir'den su altı ekipleri de katıldı.

Halil Çetin'in annesi Elif Çetin, oğlu Halil ile Serpil'in evlilik hazırlığı yaptıklarını söyledi.

"Oğlumla buraya piknik yapmaya gelmişler. Daha sonra oğlum aradı 'Suya girme!' demesine rağmen Serpil’in suya girdiğini ve sonra kaybolduğunu söyledi. Oğlum kayıkla gitmiş arkasından almaya ama bulamamış, çıkaramamış."