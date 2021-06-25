Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de orman yangını: Müdahale devam ediyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kuşluca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangına müdahale ediliyor.
Etiketler: Orman Yangını
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