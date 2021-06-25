Muğla’daki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarındaki can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 15 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İzmirde'de göçmenler kurtarıldı

Bugün İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen de ekipler tarafından kurtarılmıştı.