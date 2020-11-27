Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 6 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen FETÖ zanlılarına operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine operasyon yaptı.
Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 7 FETÖ zanlısı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli ve terör örgütüne yardım ettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "Silahlı terör örgütüne üye olmak", biri ise "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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