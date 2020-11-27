Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine operasyon yaptı.

Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 7 FETÖ zanlısı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli ve terör örgütüne yardım ettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "Silahlı terör örgütüne üye olmak", biri ise "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı.