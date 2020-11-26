Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil kasap dükkanına girdi
Kocaeli'nde, fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı, daha sonra da kasap dükkanının vitrininden içeri girdi.
Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penpegüllü Bulvarı'nda 34 LY 3226 plakalı otomobili park etmeye çalışan E.K, fren yerine gaza bastı.
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı, daha sonra kasap dükkanının vitrininden içeri girdi.
Kazada hafif yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anında yaşananlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin iş yerine girmesi ve çalışanların panikle dışarı çıkması yer alıyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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