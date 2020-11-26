Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penpegüllü Bulvarı'nda 34 LY 3226 plakalı otomobili park etmeye çalışan E.K, fren yerine gaza bastı.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı, daha sonra kasap dükkanının vitrininden içeri girdi.

Kazada hafif yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında yaşananlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin iş yerine girmesi ve çalışanların panikle dışarı çıkması yer alıyor.