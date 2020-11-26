Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralanan 1032 kişiden 1030'unun taburcu edildiğini, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 4 bin 468 artçı sarsıntı kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 117 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1032 kişiden 1030'u taburcu edildi, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Etiketler: AFAD Deprem İçişleri Bakanlığı
Son Haberler
- 22:40
- 22:26
- 22:10
- 22:12
- 22:03
Sıradaki Haber
Muğla'da uçurumdan düşen kadını itfaiyeciler kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz