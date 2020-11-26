Olay, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde meydana geldi.

Özel halk otobüsüyle caddede seyreden Onur Turluk, trafik lambasının yeşil yanmasına rağmen önündeki otomobilin hareket etmediğini görünce korna çalarak ikaz etti.

Bunun üzerine sinirlenen otomobil sürücüsü, Turluk ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle otomobilinden elinde copla inen sürücü, özel halk otobüsü şoförüne saldırdı.

Şikayetçi oldu

Aracına saldırdığını gören Turluk, camı açarak müdahale etmek istedi. Ancak gözü dönen sürücünün savurduğu cop, Turluk'un koluna isabet etti. Kolundan yaralanan Turluk, acıyla otobüsün camını kapattı. Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Turluk ise polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

“Her gün bu sorunları yaşamaktan bıktık”

Saldırı anını anlatan halk otobüsü şoförü Onur Turluk, “Saat 18.00 sıralarında şüpheli bir şahıs tarafından darp edildim. Sadece önümde yeşil ışık yanmasına rağmen durduğu için ben de korna çalarak kendisini ikaz etim. İkaz ettikten sonra aracıyla önümü kesip önce arabaya vurmaya başladı. Aracıma vurunca ben de otobüsün şoför koltuğundaki yan camı açtım ve açmamla copu bileğime yemem bir oldu. Aldığım cop darbesiyle camı tekrar kapattım. Zaten darp anı görüntülerde de var. 5 gün iş göremez raporu aldım. Şahıstan sonuna kadar şikayetçiyim. Gerekli evrakları da emniyete ilettim görüntülerle birlikte. Böyle şahısların, böyle şehir zorbalarının bulunmasını ve bir an önce cezalandırılmasını istiyorum. Bizler emekçi insanlarız ve her gün bu sorunları yaşamaktan bıktık artık. Kolumun halini görüyorsunuz, şu an çalışamayacağım” dedi.

Saldırı anı kamerada

Saldırı anı vatandalar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, otomobil sürücüsü elinde copla gelerek önce otobüse sonra da şoförüne saldırıyor. Copla otobüs şoförünün koluna vuran otomobil sürücüsü daha sonra bölgeden uzaklaşıyor.