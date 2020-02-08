Emniyet Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, suçluların yakalanmasına yönelik yurt içinde operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, suç işleyip yurt dışına kaçan şüphelilerin Türkiye'ye getirilmesinde de başarılı çalışmalar yürütüyor.

İnterpol Europol Daire Başkanlığının geçen yıl yabancı muhataplarıyla koordineli gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu 88'i iade, 18'i transfer şeklinde 106 zanlı Türkiye'ye getirildi. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adalete teslim edildi.

Zanlılardan 66'sının asayiş (cinayet, hırsızlık ve cinsel istismar), 36'sının kaçakçılık (dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı) ve 4'ünün terör (PKK, El Kaide, DEAŞ) suçlarından arananlar olduğu öğrenildi.

"Silahlı terör örgütü El Kaide'ye üye olmak" suçundan aranan Nail Yiğit'in Ukrayna’dan, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan aranan Rüstem Yüzbaşı'nın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iadesinin sağlanması en dikkati çeken operasyonlar oldu.