Haber Giriş: Kaynak: AA
Bitlis-Mutki yolu ulaşıma kapatıldı
Bitlis-Mutki yolu çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bitlis-Mutki kara yolu Karçın Başı mevkisinde oluşabilecek çığ riski nedeniyle, fırtına ve tipi sonrası tekrar kontrol edilerek geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Etiketler: bitlis-mutki yolu kar Tipi çığSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 15:33
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