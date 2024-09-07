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Türkiye
TRT Haber 07.09.2024 09:17

Yurdun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Yurdun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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